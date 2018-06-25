"Превратилось в помойку": в сети показали фото загрязненного моря в оккупированном Крыму
18:40, 25 июня 2018Общество
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В оккупированном Севастополе в воду сбрасывают пластик, пенопласт и полиэтилен.
Twitter "КРЫМский бандеровец"
Море в оккупированном Севастополе постепенно превращается в мусорную свалку: в водоеме плавает пластик. пенопласт и разнообразный мусор.
Соответствующие фото опубликованы в Twitter "КРЫМский бандеровец".
Twitter "КРЫМский бандеровец"
Снимки были сделаны в Артбухте. На них отчетливо видно, что в воду сбрасывают пластик, пенопласт и полиэтилен.
"Море в Артбухте превратилось в помойку. "Кроме обычного мелкого мусора и пластиковых бутылок, можно рассмотреть плавающие мешки с мусором и внушительных размеров куски пенопласта", - отмечается в публикации.
Twitter "КРЫМский бандеровец"
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