"Превратилось в помойку": в сети показали фото загрязненного моря в оккупированном Крыму

В оккупированном Севастополе в воду сбрасывают пластик, пенопласт и полиэтилен.

Море в оккупированном Севастополе постепенно превращается в мусорную свалку: в водоеме плавает пластик. пенопласт и разнообразный мусор.

Соответствующие фото опубликованы в Twitter "КРЫМский бандеровец".

Снимки были сделаны в Артбухте. На них отчетливо видно, что в воду сбрасывают пластик, пенопласт и полиэтилен.

"Море в Артбухте превратилось в помойку. "Кроме обычного мелкого мусора и пластиковых бутылок, можно рассмотреть плавающие мешки с мусором и внушительных размеров куски пенопласта", - отмечается в публикации.