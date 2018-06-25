"Превратилось в помойку": в сети показали фото загрязненного моря в оккупированном Крыму

18:40, 25 июня 2018
Общество
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Twitter "КРЫМский бандеровец"

Море в оккупированном Севастополе постепенно превращается в мусорную свалку: в водоеме плавает пластик. пенопласт и разнообразный мусор.

Соответствующие фото опубликованы в Twitter "КРЫМский бандеровец".

Twitter "КРЫМский бандеровец"

Снимки были сделаны в Артбухте. На них отчетливо видно, что в воду сбрасывают пластик, пенопласт и полиэтилен.

"Море в Артбухте превратилось в помойку. "Кроме обычного мелкого мусора и пластиковых бутылок, можно рассмотреть плавающие мешки с мусором и внушительных размеров куски пенопласта", - отмечается в публикации.

Twitter "КРЫМский бандеровец"

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Теги: #Крым#аннексия Крыма