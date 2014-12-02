Возле Донецкого аэропорта ночью активных боевых действий не зафиксировано - штаб АТО

За минувшие сутки боевики совершили 52 атаки на позиции сил АТО, используя артиллерийско-минометный огонь.

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В зоне Донецкого аэропорта в течение ночи активных боевых действий не зафиксировано.

"В зону поражения вражеской артиллерии попали населенные пункты: Донецкое, Попасная, Старый Айдар, Крымское, Макарово, Счастье, Станично-Луганское, Сокольники, Пески, Донецк, Авдеевка, Петровское, Николаевка, Новобахмутовка, Славное, Невельское, Тоненькое, Маринка, Артемово, Дебальцево, Майорск, Шумы, Никишино", - говорится в сообщении.

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В течение суток поступила информация о ранении 4 и гибель 2 гражданских лиц.

На Мариупольском направлении усилены меры для борьбы с диверсионными группами противника и БПЛА.

"Артиллерия сил АТО нанесла 25 огневых ударов для подавления огневых позиций бандитов. Подчеркиваем, что ответный огонь открывается только в том случае, когда в зоне поражения нет мирных жителей", - отмечают в штабе.