В Николаевской области прекратили деятельность агентурной сети спецслужб России

Оперативники спецслужбы задержали двух организаторов агентурной сети.

Сотрудники контрразведки спецслужбы и Управления СБУ в Николаевской области пресекли на территории региона деятельность агентурной сети, созданной представителями ГУ генштаба вооруженных сил Российской Федерации.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ. «В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса ("государственная измена"; "шпионаж"), оперативники СБУ задокументировали противоправную деятельность группы жителей Николаева, которые способствовали российской спецслужбе в проведении подрывной деятельности против нашей страны», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБ Украины установили, что злоумышленники по заданию российской военной разведки создали разветвленную агентурную сеть из местных жителей, которые, в частности, осуществляли сбор разведывательной информации об общественно-политической обстановке в Николаеве, о деятельности местных патриотических организаций и их активистов, дислокации и перемещении подразделений ВС Украины, военной техники, их привлечении к проведению операции Объединенных сил на востоке Украины.

Сообщается, что полученные данные организаторы сети передавали куратору из российской спецслужбы с помощью закрытых каналов связи.

Во время обысков по месту жительства организаторов и участников агентурной сети ГУ ГШ ВС РФ сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли средства связи, которые использовались для контактов с российскими разведчиками, компьютерную технику и электронные носители информации, на которых обрабатывались собранные сведения, рукописные черновые записи о деятельности местных патриотических организаций и передвижении военной техники, количестве личного состава воинских частей, дислоцирующихся в Николаеве.

У злоумышленников также изъяты незарегистрированное оружие, патроны различного калибра, взрывные устройства, карта Николаевской области с отметками железнодорожных мостов, топографические карты Николаевской и Херсонской областей, а также большое количество российской символики и агитационных материалов. Изъятые материалы приобщены к уголовному производству в качестве доказательства.

Уточняется, что оперативники спецслужбы задержали двух организаторов сети, им объявлено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде ареста сроком на шестьдесят дней. В отношении других участников агентурной сети будут приняты отдельные процессуальные решения.