В Словакии заявили о задержании террориста из Украины - СМИ (фото, видео)

Подозреваемый задержан по запросу из киевского Интерпола.

В словацком городе Кошице правоохранители задержали по подозрению в терроризме украинца с поддельным венгерским паспортом.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на местное издание noviny.sk.

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Местный прокурор Милан Филичко сообщил журналистам, что подозреваемый задержан по запросу из киевского Интерпола.

По его словам, мужчина проживал в Кошице около двух лет. Правоохранители идентифицировали его настоящее имя как "Владимир Г".

"Мужчину разыскивали по подозрению в совершении следующих преступлений: нанесение умышленного вреда здоровью, угрозы убийства, незаконное удержание заложников, бандитизм, терроризм, нападение на должностных лиц и другое", - подчеркнул прокурор.

Он также отметил, что задержанный и до сих пор, скорее всего, продавал оружие террористическим группировкам.

Сейчас задержанный находится в тюрьме, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос о возможной экстрадиции в Украину.

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