Турчинов прокомментировал скандальные высказывания своей жены о ЛГБТ, вспомнил о Законе Божьем

Турчинов заявил, что правозащитники навешивают на его жену ярлыки.

Секретарь СНБО Александр Турчинов встал на защиту своей жены Анны, которую обвинили в гомофобии.

"Меня удивляет когда те, кто называет себя правозащитниками, безапелляционно выступают против свободы слова, против права на собственную позицию и мнение, отличное от их предубеждений", - пишет он на своей странице в Facebook.

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Турчинов отметил, что отношение его жены к семейным ценностям и защиты от нравственной деформации школьной программы - "проявление ее христианской, гражданской и профессиональной позиции". По его словам, эта позиция "полностью соответствует Закону Божьему и Конституции Украины".

"Попытки защитников ЛГБТ сообщества навешивать на мою жену ярлыки и требования уволить ее с работы является свидетельством их ангажированности, агрессивности и правовой ограниченности", - добавил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, ряд правозащитных организаций выступил с обращением, в котором выражает возмущение гомофобными и дискриминационными заявлениями декана факультета естественно-географического образования и экологии Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова Анны Турчиновой.

Отмечается, что 16 июня в СМИ появилось интервью с Турчиновой, в которой она "прибегла к антиконституционным, откровенно гомофобным, дискриминационным, ксенофобным и антинаучным утверждениям».