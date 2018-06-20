В Днепре "арендовали" срочников: солдатам приказали работать на частном заводе (видео)

Объяснить, что именно и на каких основаниях происходит, не смогли ни в войске, ни на предприятии.

В Днепре срочников заставили работать на частного предпринимателя. Им приказали грузить бетонные бордюры, и таким рабским трудом солдат возмутились случайные свидетели.

Как сообщает ТСН, очевидцы сняли нетрадиционную службу на видео – там видно, как в военной форме, в пыли на самой жаре солдаты грузят бордюры и тротуарную плитку. По следам скандала журналисты попали на территорию бетонного завода, где нашли солдат. "Срочники. Да, вот такая у нас служба", - признали они. Ребята говорят, что представляли себе военное дело совсем иначе, но теперь оказались чуть ли не в рабстве, а за работу получают по 35 гривен на двоих.

Вместо освоения автоматов и тактики поведения в бою срочники вручную грузят огромные бетонные изделия: 10 поддонов – это ежедневная норма для каждого из них. Работники завода вниманием журналистов возмущены и уверяют, что солдаты работают легально. "Вон есть старший их, вон есть военная часть, можете туда обратиться", - советуют они. Военные старшего назвать не захотели, а от расспросов вдруг бросились наутек, словно по команде. Однако потеряли доказательство – военную фуражку с гербом Украины.

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Офис предприятия был закрыт, но внутри кто-то был, дверь не открывали. Работники, которые только что были рядом с солдатами говорят, что бойцов не видели, как и своего руководства. Заместитель командира 26-го объединенного отряда убеждает, что о сдаче солдат в аренду и речи не может быть. "При таком тотальном контроле, даже с вашей стороны, сильно не побалуешься. Чтобы за пять гривен заработать, а после того найти приключения и чтобы тебя выгнали из армии", - объясняет Олег Серебряный. По его версии, отряд сейчас строит казармы, поэтому, возможно, что на заводе просто забирали строительные материалы. По документам, договор сотрудничества с заводом есть, но на другие работы – приготовление бетонного раствора. А заказчиком является именно частный предприниматель, поэтому военные выполняют его пожелания почти полгода за более чем 100 тысяч гривен. Печати на договоре нет.

Остальное командование – в командировках, поэтому объяснить в части ничего не могут. ТСН направила запрос в министерство обороны, чтобы узнать, могут ли так использовать срочников. Ответа пока не получено.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты выяснили, кто и сколько планирует заработать на питании украинской армии.