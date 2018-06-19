Прокуратура Одессы просит применить спецрасследование к Курченко

Курченко подозревается в создании преступной организации и руководстве ее действиями, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем.

В Одессе прокуратура просит суд разрешить применить специальное досудебное расследование в отношении соратника экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко, который подозревается в организации схемы по хищению нефтепродуктов.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура области совместно органами Национальной полиции, Управления СБУ и управлением фискальной службы расследуют масштабные сделки с нефтепродуктами, которые стали возможными в связи с деятельностью преступной организации.

«Ее лидером является бывший председатель наблюдательного совета группы компаний Сергей К. (Курченко – УНИАН). Подозреваемый сейчас находится в розыске», - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках следствия прокуратура совместно с полицией 19 июня обратилась в Киевский районный суд Одессы с ходатайством об осуществлении специального досудебного расследования в отношении указанного лица.

Как добавили в пресс-службе, бывший председатель наблюдательного совета группы компаний подозревается в создании преступной организации и руководстве ее действиями, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем и фиктивном предпринимательстве.

«Следует отметить, что правовой институт специального предварительного расследования в соответствии с законодательством предоставляет возможности привлечения к ответственности и осуждению лиц, которые совершили преступления и уклоняются от органов следствия и суда», - акцентировали в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в мае 2014 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Сергея Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли на территорию Украины по фиктивным документам более 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, эти нефтепродукты не должны реализовываться в Украине, а должны были быть поставлены в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов.

В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн.

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.