"Ночь памяти" на Майдане: годовщина жестокого избиения студентов "Беркутом" (онлайн-трансляция)

"Ночь памяти" началась в 23.30, продлится всю ночь и завершится утренним походом к Михайловскому собору.

ТСН ведет прямое вещание из центра Киева. В акции примут участие активисты Майдана, укранские и зарубежные политики. Также будут выступать украинские певцы, пройдут молебны.