"Ночь памяти" на Майдане: годовщина жестокого избиения студентов "Беркутом" (онлайн-трансляция)
23:33, 29 ноября 2014Общество
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Ровно год назад в центре Киева бойцы "Беркута" устроили кровавое избиение студентов - активистов Евромайдана.
Год назад "Беркут" избил студентов на Майдане / Фото УНИАН
"Ночь памяти" началась в 23.30, продлится всю ночь и завершится утренним походом к Михайловскому собору.
ТСН ведет прямое вещание из центра Киева. В акции примут участие активисты Майдана, укранские и зарубежные политики. Также будут выступать украинские певцы, пройдут молебны.
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