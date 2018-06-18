Почему запрет на беспилотники выполнять не обязательно

Чуть больше двух недель назад Государственная авиационная служба Украины опубликовала на своем сайте Временный порядок использования воздушного пространства Украины для обеспечения безопасности полетов. Этим документом Госавиаслужба определила условия, при которых разрешено использование дистанционно пилотируемых воздушных судов. Простыми словами, дронов и беспилотников.

По информации Госавиаслужбы, Временный порядок был разработан в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Украины, положений об использовании воздушного пространства Украины, утвержденного постановлением Кабмина от 06.12.2017 №954, стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации, с учетом законодательства Европейского Союза, документов европейской организации по безопасности аэронавигации.

Согласно документа, для полетов беспилотников массой более 2 кг необходимо подавать заявку на использование воздушного пространства и получение соответствующих разрешений от Воздушных Сил ВСУ, органов Государственной пограничной службы Украины, органов объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины, органов обслуживания воздушного движения и управления воздушным движением.

Для полетов беспилотников весом до 2 кг такая заявка не нужна, не нужен также доступ на использование воздушного пространства, поэтому и информировать соответствующие органы не следует

Для полетов беспилотников весом до 2 кг такая заявка не нужна, не нужен также доступ на использование воздушного пространства, поэтому и информировать соответствующие органы не следует. Летать такими беспилотниками можно, но есть ограничения. Причем, они являются обязательными.

В частности, полеты разрешены только днем, в местах, где не действуют специальные запреты. Полеты не проводятся над дорогами государственного значения, центральными улицами городов, сел, железными дорогами государственного и регионального значения, вдоль линий электропередач (но разрешается пересечение вышеперечисленных объектов). Полеты не разрешены над местами аварий и катастроф, зонах проведения полицейских, антитеррористических и специальных операций, учреждениями исполнения наказаний, другими важными государственными и потенциально опасными объектами, объектами, которые определены Минобороны, МВД, Государственной пограничной службой, СБУ, Национальной полицией Украины, Национальной гвардией Украины, Управлением государственной охраны, другими военными формированиями и правоохранительными структурами, образованными в соответствии с законами Украины.

Полеты могут проводиться не ближе 30 метров от человека, который непосредственно не связан с выполнением полета

Кроме того, беспилотник не может находиться дальше, чем в 500 метрах от пилота. Его максимальная высота полета должна составлять 50 метров, а скорость - не более 160 км/ч.

Еще один нюанс - полеты могут проводиться не ближе 30 метров от человека, который непосредственно не связан с выполнением полета. А если это группа людей из 12 человек, которые находятся в здании, то полет может проводиться не ближе 50 метров от этой группы. Если же 12 человек гуляют вне помещений, то беспилотник может летать не ближе 150 метров от них.

За нарушение порядка использования воздушного пространства предусматривается административная ответственность в виде штрафа от 1020 до 8500 гривен (в соответствии со ст. 111 Кодекса Украины об административных правонарушениях), либо уголовная ответственность (в соответствии со ст. 282 УК Украины), если это создало угрозу безопасности воздушных полетов - штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 5 лет. Если же потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести или тяжелые, а также если нанесен большой материальный ущерб, нарушителю грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. А если несанкционированный полет беспилотника повлек за собой гибель людей - лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Кто все это будет контролировать? Согласно Временному порядку - представители правоохранительных органов и/или представители ВСУ, которые могут требовать от оператора беспилотного аппарата прекратить полет, если они считают, что он угрожает интересам национальной безопасности или безопасности других людей.

Пилоты дистанционно пилотируемых воздушных судов, а также активисты, использующие беспилотники и дроны в своей работе, уже возмутились появлению новых правил

Кроме того, порядком предусмотрено, что информация о нарушениях «безотлагательно доводится до сведения Госавиаслужбы, НБРЦА (Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами), Украэроцентра (главное оперативное подразделение объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения), органов управления Воздушных Сил ВСУ, штаба Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины соответствующих центров ОВД, органов ОВД и ведомственных органов УВД».

В соответствии со статьей 9 Воздушного кодекса, расследования авиационных происшествий, инцидентов и происшествий с гражданскими воздушными судами и летательными аппаратами Украины и иностранными гражданскими воздушными судами, которые произошли на территории Украины, а также нарушение требований по использованию воздушного пространства Украины осуществляет Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами (НБРЦА).

Пилоты дистанционно пилотируемых воздушных судов, а также активисты, использующие беспилотники и дроны в своей работе, уже возмутились появлению новых правил. И все задаются вопросом: насколько этот Временный порядок обязателен к выполнению?

Дело в том, что Госавиаслужба является центральным органом исполнительной власти, регистрацию нормативно-правовых актов которого осуществляет Минюст. Нормативно - правовые акты министерств, других органов исполнительной власти подлежат обязательной государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины и территориальных органах юстиции и только после этого могут направляться к исполнению. Однако Временный порядок не был зарегистрирован в Минюсте и не был опубликован, что прямо нарушает Положение о государственной регистрации нормативно-правовых актов. Пунктом 2 постановления Кабмина №731 органам исполнительной власти прямо предписано - не допускать случаев направления на выполнение нормативно-правовых актов, не прошедших государственную регистрацию и не опубликованных в установленном законодательством порядке.

А статьей 57 Конституции Украины предусмотрено, что законы и другие нормативно-правовые акты, определяющие права и обязанности граждан, не доведенные до сведения населения в установленном законом порядке, являются недействительными и не подлежат применению.

Леся Самарина, адвокат, руководитель Днепровского офиса «Ильяшев и Партнеры»