Более 3 миллионов украинцев постоянно работают за рубежом – Рева

По данным ресурса, каждые 30 секунд один гражданин Украины отправляется за рубеж.

С момента запуска сайта ukrainianpeopleleaks.com, который считает в режиме онлайн уезжающих за рубеж заробитчан, счетчик ресурса превысил 250 тыс. человек.

Таким образом, данные ресурса свидетельствуют, что только за весну 2018 года Украину в поисках трудоустройства покинуло четверть миллиона граждан.

По данным ресурса, каждые 30 секунд один гражданин Украины отправляется за рубеж.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, который ранее комментировал цифры сайта, более 3 млн украинцев постоянно работают за рубежом.

"Нам государственная пограничная миграционная служба дала стабильную цифру, сколько наших людей находятся за границей, по их данным, фактически работают. Это 3 миллиона 200 тысяч человек. Дело в том, что миграция очень неоднородна. Огромная масса людей выезжает на временную работу, сезонную работу. И выехав на два-три месяца, потом возвращаются. Едут другие. И такой круговорот. Если взять массу людей, задействованных в миграции, то их достаточно большое количество. Но постоянно за границей находятся 3 миллиона 200 тысяч человек", - заявил министр в эфире телеканала "112 Украина".