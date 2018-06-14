Футбол на костях: в Киеве активисты пришли к посольству РФ с черепами (фото)

19:16, 14 июня 2018
Общество
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Акция у посольства РФ в Киеве / REUTERS

Сегодня, 14 июня, в Киеве возле посольства Российской Федерации устроили акцию с призывом бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который проходит в РФ.

Как сообщает ТСН, участники мероприятия требовали освободить украинских политзаключенных, которые незаконно удерживают в российских тюрьмах, и держали в руках плакаты авторства Андрея Ярмоленко. 

Акция у посольства РФ в Киеве / REUTERS

Возле здания диппредставительства сложили символическую гору из костей как напоминание о жертвах кремлевского режима.

Акция у посольства РФ в Киеве / REUTERS

Девять стран, среди которых Украина, Австралия, Финляндия, Япония, Дания, Исландия, Великобритания, Польша, Швеция, объявили дипломатический бойкот Чемпионата мира в России.

Акция у посольства РФ в Киеве / REUTERS

Причинами для этого стало вторжение РФ в Украину и Сирию, отравление в Британии российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, голодание украинских политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова, и систематическое нарушение прав человека в Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, Сенцов попал в реанимацию, но продолжает голодать - с 14 мая.

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