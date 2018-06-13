Чиновница-бодибилдерша из Запорожья "загремела" в базу "Миротворца": боролась за "награды" в "ДНР" (фото)

После публикации информации в СМИ девушка почистила страницу в Facebook.

Запорожская чиновница Маргарита Богуславская, участвовавшая в "чемпионате "ДНР", при этом получая в Украине пособие переселенки, появилась в базе "Миротворца".

Информацию об этом можно найти на сайте "Миротворца" в разделе "Чистилище". Чиновница обвиняется в сотрудничестве с пророссийскими террористическими организациями и участии в пропагандистских мероприятиях "ДНР".

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Отмечается, что в 2017 Богуставская участвовала в организованых т.н. "Федерацией бодибилдинга "ДНР" соревнованиях "Кубок Донбасса по бодибилдингу и фитнессу". Сейчас чиновница проживает в Запорожье, ранее была прописана в Донецке.

Согласно декларации, получает помощь для внутренне перемещенных лиц. Занимает должность Главного специалиста Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

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