Заммэра Черкасс и его сообщников подозревают в растрате более 3 миллионов гривень

7 июня заместителю городского головы Черкасс, заместителю начальника одного из департаментов горсовета, частному предпринимателю и ее мужу сообщено о подозрении в совершении преступления.

Прокуратура Черкасской области подозревает должностных лиц Черкасского городского совета в растрате более 3 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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"Следствием установлено, что должностные лица Черкасского городского совета по предварительному сговору между собой, имея целью растрату бюджетных средств в пользу третьего лица, привлекли к своей незаконной деятельности частного предпринимателя и ее мужа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с частным предпринимателем указанные чиновники в 2017 году от имени департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета заключили договора поставки товара.

"Достоверно зная, что оговоренный товар не закупался и не поставлялся, а следовательно, условия договора в действительности не выполнены, указанные должностные лица подписали акты приема-передачи имущества и договора о передаче товара на хранение, в результате чего за якобы оказанные услуги предпринимателю из бюджета перечислено более 3 млн. 260 тыс. грн.", - рассказали в прокуратуре.

В прокуратуре отметили, что в четверг, 7 июня, одному из заместителей городского головы, заместителю начальника одного из департаментов Черкасского горсовета, частному предпринимателю и ее мужу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение и растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.