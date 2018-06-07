В курортной Затоке транслируют телеканалы пророссийских боевиков "ЛДНР" (фото)

В одном из отелей Затоки транслируют каналы боевиков "Новороссия ТВ" и "Оплот".

В Затоке Одесской области транслируют телеканалы пророссийских боевиков "ЛДНР".

Соответствующие фото на своей странице в Facebook опубликовала экс-заместитель главы Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская.

Она призвала принять меры Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и Министерство информационной политики.

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«Приезжайте в Затоку Одесской области, посмотрите «Новороссию» и «Оплот»! Сразу в отеле, недалеко от моря, в 900 километрах от Донецка и 1200 – от страны-оккупанта. И это не приграничный район к «ПМР», – написала Бобровская.

Позднее она обновила свое сообщение и поблагодарила за оперативность правоохранителей, которые прибыли на место.

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