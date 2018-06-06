Смерть известного украинского режиссера: в Киеве песней прощались с Леонидом Кантером (фото)

12:23, 06 июня 2018
Общество
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Режиссер покончил жизнь самоубийством / "Інтерв'ю з України"

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Как он и просил, прощаются с ним песней. Завтра в Париже состоится премьера фильма "Миф" и вся команда летит туда. Событие решили не отменять. Так хотел бы и сам Леонид, пишет "Центзор.НЕТ".

В 2003 году Кантер основал киностудию "Lizard Films", которая сняла около 50 коротометражок. Среди них документальная лента про Донецкий аэропорт.

Известный украинский режиссер Леонид Кантер перед самоубийством оставил сразу несколько записок, в которых объяснил свои мотивы.

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