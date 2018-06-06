Смерть известного украинского режиссера: в Киеве песней прощались с Леонидом Кантером (фото)

У режиссера остались трое маленьких детей.

Леонида Кантера хоронят на Байковом кладбище в Киеве. Проститься с режиссером пришли десятки друзей, родных и знакомых.

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Как он и просил, прощаются с ним песней. Завтра в Париже состоится премьера фильма "Миф" и вся команда летит туда. Событие решили не отменять. Так хотел бы и сам Леонид, пишет "Центзор.НЕТ".

В 2003 году Кантер основал киностудию "Lizard Films", которая сняла около 50 коротометражок. Среди них документальная лента про Донецкий аэропорт.