Смерть известного украинского режиссера: в Киеве песней прощались с Леонидом Кантером (фото)
12:23, 06 июня 2018Общество
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У режиссера остались трое маленьких детей.
Режиссер покончил жизнь самоубийством / "Інтерв'ю з України"
Леонида Кантера хоронят на Байковом кладбище в Киеве. Проститься с режиссером пришли десятки друзей, родных и знакомых.
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Как он и просил, прощаются с ним песней. Завтра в Париже состоится премьера фильма "Миф" и вся команда летит туда. Событие решили не отменять. Так хотел бы и сам Леонид, пишет "Центзор.НЕТ".
В 2003 году Кантер основал киностудию "Lizard Films", которая сняла около 50 коротометражок. Среди них документальная лента про Донецкий аэропорт.
Известный украинский режиссер Леонид Кантер перед самоубийством оставил сразу несколько записок, в которых объяснил свои мотивы.
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