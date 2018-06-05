Сегодня завершается регистрация на "ВНО на магистратуру"

Регистрация завершается в 18.00.

Сегодня, 5 июня 2018 года, завершается регистрация для тех, кто будет сдавать тестирование по технологии ЗНО для поступления на магистратуру.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Это касается поступающих на специальности отраслей знаний: «Гуманитарные науки» (кроме специальности «Филология»), «Социальные и поведенческие науки», «Журналистика», «Право», «Сфера обслуживания», «Международные отношения».

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"Для них вступление будет происходить по результатам единого вступительного экзамена (ЕВЭ) по иностранному языку, а для поступающих на «Право» и «Международное право» – также по итогам единого профессионального вступительного экзамена (ЕПВЭ) по Праву и Общим учебным юридическим компетенциям", - говорится в сообщении МОН.

Регистрация завершается в 18.00.

Чтобы зарегистрироваться на ЕПВЭ и ЕВЭ поступающим на магистратуру необходимо обратиться в один из вузов, в котором они хотят участвовать в конкурсном отборе.

Как сообщал УНИАН, в этом году вокруг ВНО по английскому языку разгорелся скандал из-за плохого качества звука во время аудирования.