Сегодня в центре Киева перекрыто движение транспорта в связи с "Пробегом под каштанами"

В 26-м марафоне ожидается участие более 10 тыс. человек.

Сегодня до 15:00 в центре Киева будет ограничено движение транспорта в связи с проведением традиционного спортивно-массового благотворительного мероприятия «Пробег под каштанами». Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Так, с 08:00 до 15:00 ограничат движение всех видов транспортных средств по маршруту пробега: Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Крещатик - Майдан Незалежности и в обратном направлении.

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Кроме того, для монтажа и демонтажа сценических конструкций с 9:00 2 июня до 15:00 3 июня ограничено движение на Михайловской площади и с 21:00 2 июня до 15:00 3 июня - на Владимирском проезде.

«Департаментом транспортной инфраструктуры внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь следования которых проходит по названным улицам», - говорится в сообщении.

В 26-м марафоне «Пробег под каштанами» ожидается участие более 10 тыс. человек.

Средства, собранные в рамках проекта, будут направлены на приобретение необходимого оборудования и расходных материалов для Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские ветераны произвели фурор на Марафоне морской пехоты в США.