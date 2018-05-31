Трех пострадавших в ДТП украинских детей на самолете вернули домой из Беларуси (фото)

Детей транспортировали в Сумскую областную детскую клиническую больницу.

В Сумах приземлился санитарный самолет Ан-26 Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с тремя детьми, которые в составе футбольной команды попали в ДТП на территории Беларуси 13 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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«Утром 31 мая медицинский самолет ГСЧС отправился в город Брест, а уже в 15:03 прибыл в пункт назначения - в Сумы. В аэропорту Андрея, Артема и Платона встретили сотрудники Службы спасения, миграционной и пограничной службы, патрульной полиции, а также медики», - говорится в сообщении.

Спасатели помогли транспортировать детей в медицинские автомобили, а затем сопровождали кареты скорых в Сумскую областную детскую клиническую больницу.

Как сообщал УНИАН, утром 13 мая в Каменецком районе Беларуси автобус с украинской детской футбольной командой попал в ДТП.

По предварительной информации, водитель (гражданин Украины), управляя автомобилем Renault Master, совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкодор" под управлением местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир из города Сумы (2005 г.р.), который находилась на переднем пассажирском сиденье. Еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую районную больницу. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи.

По факту трагической ДТП в Беларуси возбудили уголовное дело и задержали водителя автомобиля.

14 мая прокуратура Сумской области начала уголовное производство по факту ненадлежащей организации поездки за границу 26 детей, попавших в ДТП в Беларуси - по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего и тяжелые последствия) УК Украины.

15 мая 19 из 26 детей прибыли в Сумскую область.

16 мая в Сумах похоронили погибшего в ДТП 12-летнего мальчика. Шестеро мальчиков, пострадавших вследствие аварии, оставались на лечении в городе Брест.

25 мая начальник Управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко сообщил, что в Брестской областной больнице остаются еще пятеро пострадавших детей.