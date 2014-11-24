За выходные боевики разбомбили 20 гражданских объектов в Дебальцево (фоторепортаж)

Российские боевики из террористической организации «Донецкая народная республика» в выходные дни разбомбили 20 гражданских объектов в Дебальцево.

Как сообщает сайт Донецкой облгосадминистрации, об этом заявил губернатор Донецкой области Александр Кихтенко.

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Он подчеркнул, что боевики регулярно ведут обстрелы Дебальцево из российского оружия, которое завозится в регион, в том числе и так называемыми гуманитарными конвоями. Два дня назад, отметил Кихтенко, российской "гуманитаркой" здесь разрушили 20 гражданских объектов, среди которых и жилые дома.

«Как только в Украину заходит очередной "гуманитарный конвой" - сразу усиливаются обстрелы позиций не только нашей армии, но и жилых кварталов населенных пунктов», - сказал Кихтенко.

Он также отметил, что российская пропаганда и ее донецкие сателлиты в виде местных так называемых СМИ после каждого такого обстрела обманывают людей, сообщая, что это делает украинская армия.

«Мы имеем неопровержимые доказательства того, что обстрелы населенных пунктов ведут боевики "ДНР", но, к сожалению, мы не можем эти доказательства предоставить людям, живущим на оккупированной территории - они находятся в российском информационном вакууме и не имеют свободного доступа, в частности, к украинским телеканалам», - констатировал губернатор.

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Кихтенко сообщил, что сейчас на государственном уровне решает проблему отсутствия украинского телевидения в Донецком регионе. Разработаны конкретные механизмы, которые позволят в скором времени передавать сигналы украинского телевидения на оккупированную территорию.