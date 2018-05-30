Спецоперация СБУ: брифинг относительно "убийства" Бабченко (видео)
17:32, 30 мая 2018Общество
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Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко - живой!
Смотрите совместный брифинг Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и Службы безопасности Украины (СБУ) относительно "убийства" в Украине российского журналиста Аркадия Бабченко, которое на самом деле оказалось спецоперацией.
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Вместе с руководителями ведомств СБУ и ГПУ Василием Грицаком и Юрием Луценко к журналистам вышел и сам Аркадий Бабченко.
Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили на пороге квартиры в доме, где он жил (Днепровский район Киева) вечером 29 мая.
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Новость в сюжете: "Убийство" в Киеве Аркадия Бабченко