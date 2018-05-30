Спецоперация СБУ: брифинг относительно "убийства" Бабченко (видео)

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко - живой!

Смотрите совместный брифинг Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и Службы безопасности Украины (СБУ) относительно "убийства" в Украине российского журналиста Аркадия Бабченко, которое на самом деле оказалось спецоперацией.

Читайте такжеУбийство Бабченко заказали российские спецслужбы - СБУ

Вместе с руководителями ведомств СБУ и ГПУ Василием Грицаком и Юрием Луценко к журналистам вышел и сам Аркадий Бабченко.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили на пороге квартиры в доме, где он жил (Днепровский район Киева) вечером 29 мая.