Власти Одессы просят суд снять арест с комплекса "Виктория", где в пожаре погибло трое детей

Соответствующее ходатайство поступило в суд на прошлой неделе. Адвокат потерпевшей стороны назвал прошение неразумным.

Власти Одессы просят суд снять со спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория» арест, наложенный в 2017 году из-за гибели троих детей во время пожара.

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Как сообщили УНИАН в центре правового мониторинга «Гиднисть», об этом стало известно 29 мая во время судебного заседания по делу директора «Виктории» Петроса Саркисяна. В частности, было оглашено ходатайство, подписанное главой департамента образования и науки Одесского городского совета Еленой Буйневич.

Согласно ходатайству, власти хотят устранить выявленные нарушения противопожарной безопасности, после чего снова открыть комплекс для оздоровления детей.

«По словам адвоката потерпевшей стороны Николая Стоянова, департамент просит снять арест с комплекса целиком. Ходатайство рассмотрено не было, поскольку в суд не явились представители городской власти», - отметили в центре.

По словам Стоянова, с юридической точки зрения, в рамках уголовного производства арест налагается с целью сохранности вещественных доказательств и (или) обеспечения удовлетворения гражданских исков.

«А с человеческой точки зрения сложно представить, как это до окончания рассмотрения дел, выяснения причины возникновения пожара, ведь она так и не установлена до сих пор, как в этих условиях можно запускать (в лагерь на оздоровление – УНИАН) других детей… Это противоречит здравому смыслу», – подчеркнул Стоянов.

Ходатайство об отмене ареста, подписанное Буйневич, поступило в Киевский районный суд Одессы на прошлой неделе. В нем говорится, что арест был наложен Приморским райсудом города 21 сентября 2017 года. Отмечается, что в ходе следствия проведен ряд экспертиз и данная мера сейчас не обоснована.

Согласно документу, в принадлежащий городской общине комплекс входит около 20 строений, общая площадь которых составляет более 4 тыс. кв. метров (основная – примерно 2,6 тыс. кв. метров).

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года, что привело к гибели трех девочек.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности"), прокуратура – по ст. 367 ("служебная халатность") Уголовного кодекса.

В связи с ЧП были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил воспитателя на свободу под поручительство народных депутатов, Саркисян находится в СИЗО. 24 апреля суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Фигурантом дела также является подозреваемая в халатности бывший вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которой 27 апреля завершено.

Кроме того, в деле фигурируют бывший руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор, которые подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Досудебное расследование в отношении них завершено в марте.