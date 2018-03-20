В Одессе будут судить чиновников, причастных к смерти детей в лагере "Виктория" (видео)

Следствие утверждает, что их бездеятельность привела к трагедии. По версии прокуратуры, они знали о нарушении правил пожарной безопасности в лагере.

В Одессе будут судить двух чиновников, причастных к смерти трех детей в лагере "Виктория".

Об этом говорится в сюжете ТСН. Следствие утверждает, что их бездеятельность привела к трагедии. Обвинительный акт передали в суд в отношении руководителя Киевского райотдела ГСЧС в Одесской области и инспектора этого ведомства.

По версии прокуратуры, они знали о нарушении правил пожарной безопасности в лагере, но не проверили, устранила ли их администрация.

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Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года, что привело к гибели троих девочек. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с ЧП также были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.