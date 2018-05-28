Россиянка с тремя детьми попросила в Украине убежища из-за преследований

По словам женщины, в РФ ее преследуют по религиозным мотивам.

К украинским пограничникам обратилась гражданка РФ с тремя детьми, которая желает получить в Украине статус беженки.

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Как сообщает пресс-служба ГПСУ, россиянка прибыла на пограничный ПП «Сеньковка» с детьми 2005, 2007 и 2009 годов рождения. Женщина сообщила, что на территории РФ ее преследуют по религиозным мотивам.

«Гражданка России пропущена на территорию Украины, проинформирована ГМС Украины в Киевской области», – указано в сообщении.

В декабре прошлого года сообщалось о трех россиянах, которые попросили убежища в Украине из-за преследования в РФ.