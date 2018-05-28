В Чернобыльской зоне задержали трех сталкеров-винничан

Правонарушители привлечены к ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Пограничники задержали троих жителей Винницы во время незаконного проникновения в Чернобыльскую зону.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера вечером недалеко от населенного пункта Дитятки Киевской области пограничники Житомирского отряда совместно с представителями Национальной полиции выявили троих людей, которые пытались вне контрольных постов попасть в Чернобыльскую зону", - говорится в сообщении.

Как отметили в Госпогранслужбе, правонарушителями оказались трое 21-летних жителей Винницы. Они пытались проникнуть в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного) отселения с целью экстремального туризма и отдыха.

Задержанные привлечены к ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.