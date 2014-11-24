Многие школы на оккупированных территориях Донбасса перешли на российскую программу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила научный сотрудник Киевского международного института социологии (КМИС) Дарина Пирогова в ходе презентации обновленного исследования потребностей гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областей, организованного Гуманитарным штабом Рината Ахметова.

В то же время, подчеркнула эксперт, опрошенные высказывают тревогу и непонимание того, какой документ получат выпускники школ в 2015 году.

«И родители, и учителя обеспокоены статусом аттестата. Есть города, где не работают ни детские садики, ни школы. Очень сложная ситуация в Первомайске, Свердловске, некоторых районах Донецка. Там закрыты детсады и школы. Где-то организовываются автобусы, чтобы дети ехали учиться в другой город, где-то учителя ходят в семьи и спрашивают родителей, готовы ли отдать детей в школы, если начнется образовательный процесс. Для детей очень важно общаться, заниматься в образовательных учреждениях. В школах, где идет учеба, учителя проводят занятия, на которых рассказывают детям, как обеспечить свою безопасность, как себя вести в опасных ситуациях», - отметила эксперт.

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*** Исследование было проведено по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова и «Допоможемо ТВ» с 6 по 20 ноября 2014 года. В проекте оценивались потребности гуманитарной помощи жителей городов Донецкой и Луганской областей. Опросы были проведены Киевским международным институтом социологии (КМИС) методом телефонного интервью, опрашивались лица в возрасте старше 18 лет.