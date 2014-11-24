Завтра в Украину придут морозы и туманы, но снегопады обещают только Крыму

При этом циклон над югом Турции спровоцирует дождь и мокрый снег с сильным ветром на крайнем юге Украины. На дорогах большинства областей ожидается гололедица, а местами возможны туманы. Об этом сообщает «Оpogode».

Температура воздуха будет низкой. Ночью -2-10, днем 0-6 градусов мороза, на западе и юге до 5 градусов тепла.

В западной части без существенных осадков. Температура воздуха ночью -1-6, днем -2+5 градусов.

В северных областях будет преобладать сухая погода, лишь местами туманы и морось. Температура воздуха ночью -2-10, днем 0-5 градусов мороза.

В центральных областях преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -2-7, днем 0-5 градусов мороза.

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На востоке Украины существенные осадки маловероятны, только в Приазовье возможны дождь с мокрым снегом и порывистый ветер. Температура воздуха ночью -2-10, днем от 4 градусов мороза до 1 тепла.

В южной части - преимущественно без осадков, лишь на крайнем юге дождь, местами возможен мокрый снег, гололед. Сильный ветер охватит весь юг. Температура воздуха ночью 0-8 мороза, днем -2+3, в Крыму ночью 0-3 тепла, днем до +5 градусов.

В Киеве осадков не предвидится, возможны туманы и морось. Температура воздуха ночью -6-8, днем 1-4 градуса мороза.

Ветер в Украине ожидается западный и восточный, 5-12 м/с, на юго-востоке и юге местами порывы 15-20 м/с.