В Украине из-за непогоды обесточены 69 населенных пунктов
09:20, 24 ноября 2014Общество
0
По состоянию на 7.00 остаются обесточенными 69 населенных пунктов в двух областях в результате сложных погодных условий.
В Украине обесточены 69 населенных пунктов / фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. Согласно сообщению, в Житомирской области без электричества остаются 66 населенных пунктов (восстановлено - 578) и в Запорожской области - 3 населенных пункта (восстановлено - 91).
Читайте такжеВ трех областях из-за непогоды обесточены более 600 населенных пунктов
К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter