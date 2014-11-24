В Украине из-за непогоды обесточены 69 населенных пунктов

По состоянию на 7.00 остаются обесточенными 69 населенных пунктов в двух областях в результате сложных погодных условий.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. Согласно сообщению, в Житомирской области без электричества остаются 66 населенных пунктов (восстановлено - 578) и в Запорожской области - 3 населенных пункта (восстановлено - 91). Читайте такжеВ трех областях из-за непогоды обесточены более 600 населенных пунктов К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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