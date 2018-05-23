Папа Римский встретился с украинскими военными в Ватикане (фоторепортаж, видео)

Приветствуя украинских воинов, понтифик отметил, что он неустанно молит Господа, чтобы он залечил раны, нанесенные войной и одарил своим миром дорогую украинскую землю.

Глава католической церкви, Папа Римский Франциск встретился с украинскими военными в Ватикане, на площади Святого Петра.

Об этом сообщает посольство Украины при Святом Престоле.

"23 мая военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, раненые воины АТО, женщины, потерявшие мужей на войне, курсанты и оркестр Национальной академии сухопутных войск имени П. Сагайдачного приняли участие в общей аудиенции Папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане. Делегацию возглавлял владыка Михаил Колтун, руководитель Департамента военного капелланства УГКЦ. Приветствуя украинских воинов, понтифик отметил, что он неустанно молит Господа, чтобы он залечил раны, нанесенные войной и одарил своим миром дорогую украинскую землю", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что по завершении аудиенции, украинские военные имели возможность лично поприветствовать понтифика.