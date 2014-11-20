Если у людей на Донбассе закончится еда, никакие танки и автоматы с ними не справятся - активист

Об этом заявил активист донецкого Евромайдана Денис Казанский во время круглого стола в рамках проекта "Восток + Запад", инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала "1+1".

“Восстание, так называемый “колбасный бунт”, возможен, потому что там просто нечего есть, и в таких условиях восстанет кто угодно. Другое дело, что у тех людей, которые сейчас перекрывают дороги и требуют денег, нет с парнями, которые сейчас захватили власть, политических споров. В Донецкой области сейчас власть “ДНР” очень сильно ненавидят. Но они считают, что их обманули, потому что Донбасс не стал частью России», - отметил активист.

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По мнению Казанского, «у людей так и не наступило понимания, что они ошиблись, что они предали свою страну. Они до сих пор считают, что идея была хорошей, но реализация подвела».

«Поэтому я убежден, что Майдан, восстание за права человека на Донбассе невозможно сегодня”, - отметил Казанский.

В то же время он не исключает, что и голодные бунты там выросли до угрожающих для властей оккупантов масштабов.

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“Если так будет продолжаться и дальше, то там через месяц закончатся еда и деньги, и на улицы может выйти 100 тысяч человек. И тогда никакие танки и автоматы с ними не справятся. И тогда уже начнется государственный голодный бунт, будут нападения на магазины. Такая безрадостная картина возможна. Но опять же, я бы не связывал это с политикой”, - сказал активист.