Украинские дипломаты получили результаты вскрытия тел погибших моряков (видео)
21:00, 14 мая 2018Общество
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МИД давит на власти Кабо-Верде, чтобы ускорить расследование гибели украинских моряков. Данные экспертизы не раскрывают.
МИД Украины / REUTERS
Без согласия родственников причине смерти не сообщают. ТСН из собственных источников узнала, что в свидетельстве фигурирует слово "асфиксия" - удушение.
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А вот была ли смерть Александра Красного и Николая Лукашова насильственной, или их отравили, пока загадка. 7 мая их тела нашли на борту корабля в Атлантическом океане.
Пока украинский консул не приехал в эту страны расследование там проводить не спешили.
Вдовы моряков приехали с Херсона в Киев за помощью. Вдова одного из моряков рассказывает, что ее муж хотел уволиться и вернуться домой.
В настоящее время тела моряков находятся в морге столицы Кабо-Верде.
Украинские дипломаты получили результаты вскрытия тел погибших украинских моряков
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