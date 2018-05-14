Украинские дипломаты получили результаты вскрытия тел погибших моряков (видео)

МИД давит на власти Кабо-Верде, чтобы ускорить расследование гибели украинских моряков. Данные экспертизы не раскрывают.

Без согласия родственников причине смерти не сообщают. ТСН из собственных источников узнала, что в свидетельстве фигурирует слово "асфиксия" - удушение.

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А вот была ли смерть Александра Красного и Николая Лукашова насильственной, или их отравили, пока загадка. 7 мая их тела нашли на борту корабля в Атлантическом океане.

Пока украинский консул не приехал в эту страны расследование там проводить не спешили.

Вдовы моряков приехали с Херсона в Киев за помощью. Вдова одного из моряков рассказывает, что ее муж хотел уволиться и вернуться домой.

В настоящее время тела моряков находятся в морге столицы Кабо-Верде.