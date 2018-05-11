Гибель украинских моряков с судна Atlantic Harmony: МИД решает вопрос о неотложной репатриации тел

Посольству в Сенегале и Китае поручено обратиться в компетентные органы Кабо-Верде с просьбой провести соответствующий опрос экипажа судна, выяснить обстоятельства, сопровождавшие смерть моряков.

Министерство иностранных дел Украины поручило украинским дипломатам, работающим в Сенегале, Турции, Великобритании и Китае, принять срочные неотложные меры в связи с гибелью двух украинских моряков с судна Atlantic Harmony.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

В частности, он отметил, что в связи с расследованием чрезвычайного происшествия, связанного с гибелью украинских моряков на борту судна Atlantic Harmony, дипломатам Украины в Сенегале, Турции, Великобритании и Китае поручено принять безотлагательные меры в соответствии с их компетенцией.

Среди этих мер - поручено "проработать с судовладельцем - компанией Digital Epoch LTD, оператором судна - Istambul Denizcilik Ve deniz, и во взаимодействии с Посольством Украины в Сенегале вопросы неотложной репатриации тел граждан Украины, обеспечения сохранности и дальнейшей передачи родным личных вещей моряков". Это поручение было направлено в Посольство Украины в Турции и Генеральное консульство в Стамбуле, а также в Посольство в Сенегале.

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При этом, Посольству Украины в Великобритании поручено установить контакт со страховой компанией в Лондоне и представительствами Международной федерации работников транспорта с целью содействия репатриации тел погибших украинцев.

Кроме того, по словам Кирилича, Посольству Украины в Сенегале поручено "отправить консульское должностное лицо к месту происшествия, выяснить текущее состояние расследования и результаты расследования компетентными органами страны пребывания по факту смерти граждан Украины". Также "обеспечить проведение всестороннего беспристрастного расследования компетентными органами страны пребывания дела о смерти граждан Украины, получить предварительные результаты обстоятельств и причин смерти украинских моряков".

В то же время, добавил дипломат, посольствам в Сенегале и Китае поручено "обратиться в компетентные органы Кабо-Верде с просьбой провести соответствующий опрос экипажа судна, выяснить обстоятельства, сопровождавшие смерть моряков, а также принять все другие необходимые для закрепления фактические обстоятельства дела в контексте возможного расследования инцидента Китаем как государством флага судна и о результатах проинформировать украинскую сторону».

Также поручено информировать родственников моряков о результатах принятых мер по обстоятельствам дела и обеспечения прав родных. "При наличии у родных оснований считать смерть результатом преступных действий третьих лиц, информировать об этом судовладельца", - сообщил Кирилич.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что у берегов Кабо-Верде на судне Atlantic Harmony погибли два украинских моряка.