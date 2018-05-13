Вакарчук назвал лучшее выступление на Евровидении-2018 (видео)

Вчера, 12 мая, в Лиссабоне прошел финал Евровидения-2018.

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук считает лучшим выступлением на финальном концерте "Евровидения 2018" песню прошлогоднего победителя конкурса, португальца Сальвадора Собрала.

Об этом певец написал в Twitter.

Читайте такжеЕвровидение-2018: победитель прошлогоднего конкурса в Киеве Сальвадор Собрал спел с обладателем Грэмми (видео)

"Лучшее выступление "Евровидения" – это... победитель "Евровидения" Сальвадор Собрал. Без всяких балетов, танцев и фейерверков и еще и с Каетану Велозу (бразильский певец, обладатель премии "Грэмми", – ред.). Аж дыхание захватывает... Дай Бог им здоровья!" – написал Вакарчук.