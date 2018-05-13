Вакарчук назвал лучшее выступление на Евровидении-2018 (видео)
Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук считает лучшим выступлением на финальном концерте "Евровидения 2018" песню прошлогоднего победителя конкурса, португальца Сальвадора Собрала.
Об этом певец написал в Twitter.
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"Лучшее выступление "Евровидения" – это... победитель "Евровидения" Сальвадор Собрал. Без всяких балетов, танцев и фейерверков и еще и с Каетану Велозу (бразильский певец, обладатель премии "Грэмми", – ред.). Аж дыхание захватывает... Дай Бог им здоровья!" – написал Вакарчук.
Лучшее выступление Евровидения это ...победитель прошлогоднего Евровидения Salvador Sobral...без всяких балетов, танцев и фейерверків да еще и с Caetano Veloso. Аж дыхание захватывает...Дай Бог им здоровья!— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) May 12, 2018