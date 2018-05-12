Консул подтвердил, что убитая в Черногории Лашманова была гражданкой Украины

Проводятся первоочередные процессуальные мероприятия.

Консул подтвердил, что убитая в Черногории Анастасия Лашманова была гражданкой Украины.

Об этом начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил в Twitter.

«Консул подтвердил гражданство Украины погибшей 11.05.18 в Черногории. Проводятся первоочередные процессуальные мероприятия», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, черногорские СМИ написали, что полиция города Котора вечером 11 мая нашла тело Лашмановой со следами насильственной смерти.

По данным местных СМИ, женщина владела в Черногории крупным бизнесом, активы убитой оцениваются порядка 105 млн евро.