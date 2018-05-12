Консул подтвердил, что убитая в Черногории Лашманова была гражданкой Украины
17:09, 12 мая 2018Общество
108
Проводятся первоочередные процессуальные мероприятия.
МИД Украины / фото REUTERS
Консул подтвердил, что убитая в Черногории Анастасия Лашманова была гражданкой Украины.
Об этом начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил в Twitter.
«Консул подтвердил гражданство Украины погибшей 11.05.18 в Черногории. Проводятся первоочередные процессуальные мероприятия», - написал он.
Читайте такжеВ Черногории убили украинскую бизнесвумен - СМИ
Как сообщал УНИАН, черногорские СМИ написали, что полиция города Котора вечером 11 мая нашла тело Лашмановой со следами насильственной смерти.
По данным местных СМИ, женщина владела в Черногории крупным бизнесом, активы убитой оцениваются порядка 105 млн евро.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter