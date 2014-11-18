В "ДНР" и "ЛНР" назревают народные восстания против боевиков - эксперт

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил экономист Андрей Новак.

"Сепаратисты уже начинают получать народные бунты и восстания, ведь там люди не имеют денег на элементарное. Никому не нравится, когда к предпринимателям заходят на торговые точки и забирают все бесплатно", - отметил Новак.

Эксперт выразил уверенность, что уже в ближайшем будущем такое положение вещей вытечет во внутреннее сопротивление, и оно в некоторых местах уже начинается.

Читайте такжеВ Свердловске 2000 митингующих требовали вернуть Украину

Экономист подчеркнул, что если сепаратисты ДНР и ЛНР в скором времени не наладят элементарную экономическую жизнь, то в результате это поможет украинской власти и нашим войскам справиться с боевиками и российскими войсками.

Напомним, вчера, 17 ноября, в Свердловске начался стихийный митинг горожан, недовольных политикой боевиков. С вопросами о зарплате, социальные выплаты и обещанные "социальные карты" на улицы города вышло около 2000 жителей.