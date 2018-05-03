Веру Савченко допрашивают в СБУ

В партии Надежды Савченко заявили, что она голодает уже более 40 дней.

Служба безопасности Украины проводит допрос Веры Савченко в качестве свидетеля по делу ее сестры - народного депутата Надежды Савченко, которая подозревается в подготовке терактов в правительственном квартале.

Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя ПП «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Татьяна Проторченко.

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«Вера Савченко сейчас находится в СБУ, где проводится допрос ее как свидетеля. На 14.00 туда иду я», - указала она.

Проторченко также отметила, что Надежда Савченко, тем временем, голодает уже 42-й день.

Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины. 17 апреля Савченко прошла допрос с помощью полиграфа в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.