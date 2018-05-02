ТОП-5 изменений, которые ждут украинцев в мае (видео)

Последний весенний месяц принесет украинцам очередные изменения и нововведения.

Перерасчет субсидий, повышенная плата за радио и электронный рецепт в медицинских учреждениях – главные изменения, которые ожидают украинцев в мае.

В мае украинцам пересчитают субсидии на следующий сезон. Кабмин изменил программу назначения субсидий.

Читайте такжеВ Украине начали действовать новые правила предоставления субсидий: что нужно знать

Отныне на них не сможет претендовать семья с автомобилем, которому менее 5 лет, и владельцы квартир, площадь которых превышает 120 кв.м и домов более 200 кв.м.

Также в мае введут электронный рецепт в медицинских учреждениях. Пилотный проект будет работать в Виннице, Днепре, Ивано-Франковске и Бахмуте (Донецкая обл.)

Врач будет заносить в систему данные пациента и действующее вещество и закреплять все электронной подписью. Пациент после этого получит смс-код и за ним сможет забирать свои лекарства в аптеке.