Полезный «рецепт»: как выбрать семейного врача (видео)

С 2 апреля начинается национальная кампания «Доктор для каждой семьи».

Украинцы смогут подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром. Один из главных принципов медреформы: что бы с вами не случилось, сначала – к семейному врачу.

Выбрать врача можно в любом учреждении независимо от места проживания или прописки. В любой момент пациент может сменить врача.

Читайте такжеЗа год ведения одного пациента украинский врач будет получать 370 грн

В Минздраве советуют как можно скорее определиться, ведь к одному семейному врачу могут записаться не более 1800 пациентов.

Именно этот врач будет вас обследовать, назначить необходимые анализы и давать направление уже к более узким специалистам.