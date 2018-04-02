Полезный «рецепт»: как выбрать семейного врача (видео)
15:30, 02 апреля 2018Общество
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С 2 апреля начинается национальная кампания «Доктор для каждой семьи».
Как выбрать семейного врача
Украинцы смогут подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром. Один из главных принципов медреформы: что бы с вами не случилось, сначала – к семейному врачу.
Выбрать врача можно в любом учреждении независимо от места проживания или прописки. В любой момент пациент может сменить врача.
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В Минздраве советуют как можно скорее определиться, ведь к одному семейному врачу могут записаться не более 1800 пациентов.
Именно этот врач будет вас обследовать, назначить необходимые анализы и давать направление уже к более узким специалистам.
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