Полезный «рецепт»: как выбрать семейного врача (видео)

15:30, 02 апреля 2018
Общество
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Выбрать врача можно в любом учреждении независимо от места проживания или прописки. В любой момент пациент может сменить врача.

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В Минздраве советуют как можно скорее определиться, ведь к одному семейному врачу могут записаться не более 1800 пациентов.

Именно этот врач будет вас обследовать, назначить необходимые анализы и давать направление уже к более узким специалистам.

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Теги: #декларация#врач#семейный врач