На следующей неделе ЕС будет проверять Украину на готовность к безвизовому режиму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе в интервью журналистам сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по результатам встречи с профильным комиссаром Европейской комиссии Димитрисом Аврамопулосом.

"Мы говорили с г-ном Димитрисом Аврамопулосом о миссии в рамках безвизового режима, которые состоятся на следующей неделе. Результат предыдущих миссий достаточно позитивный", - сказал Климкин.

Как сообщалось, в прошлом году Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима и с сентября активно имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.

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В частности, как отмечал представитель Украины в ЕС Константин Елисеев, речь идет о четырех ключевых направлениях - это вопросы борьбы с нелегальной миграцией и реадмиссия, вопросы гражданской безопасности, соблюдение фундаментальных прав и свобод и безопасность границ.

«Именно для проверки по этим четырем направлениям ЕС направляет в Украину оценочные миссии. Уже состоялись две, готовятся соответствующие доклады, и я уверен, что их выводы будут положительными", - подчеркивал Елисеев.

Он также отмечал, что две миссии, которые остались, должны состояться до конца текущего года, и они будут касаться гражданской безопасности и порядка и фундаментальных прав. После этого также должен быть подготовлен обобщенный доклад о достигнутом Украиной прогрессе.

По словам Елисеева, введение безвизового режима с ЕС зависит от Украины, которая должна выполнить необходимые технические условия.

„Мы получим безвизовый режим настолько быстро, насколько быстро мы выполним технические условия, которые прописаны в Плане либерализации визового режима. Итак, теперь мяч на нашей стороне”, - убежден украинский дипломат.