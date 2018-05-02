Избиение нардепа Найема: журналистка сообщила еще об одной драке - "повалили на землю" (видео)

По информации журналистки, после конфликта возле Бессарабки с участием Найема произошел еще один конфликт.

После конфликта возле Бессарабского рынка в центре Киева между нардепом Мустафой Найемом и Магомедом-Амином Саитовым произошел еще один конфликт.

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Об этом сообщила в среду в своем Twitter журналистка Оксана Коваленко. "Немного деталей об избиении Мустафы. После первого эпизода на бульваре Шевченко, Магомед-Амин Саитов убегал через "Метроград". Мустафа побежал за ним. В районе Скоропадского произошла еще одна драка. Там Мустафу повалили на землю и били. Уже тогда они знали, что Мустафа депутат", - говорится в ее сообщении.

Как сообщалось, одним из участников конфликта, который нанес телесные повреждения народному депутату Мустафе Найему и скрылся с места происшествия, может быть Магомед-Амин Саитов.

Двое из трех задержанных в связи с избиением Найема - граждане РФ, у одного - гражданство Украины. Это кавказцы 1996 и 1999 г. р. Им грозит до 4 лет лишения свободы. Еще один мужчина, который бил нардепа, через два часа после инцидента вылетел в Баку.

Напомним, брат нардепа Маси Найем заявил, что четвертым участником конфликта, которому удалось сбежать от полиции, вероятно является Саитов "Мага".