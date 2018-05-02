Избиение нардепа Найема: журналистка сообщила еще об одной драке - "повалили на землю" (видео)
После конфликта возле Бессарабского рынка в центре Киева между нардепом Мустафой Найемом и Магомедом-Амином Саитовым произошел еще один конфликт.
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Об этом сообщила в среду в своем Twitter журналистка Оксана Коваленко. "Немного деталей об избиении Мустафы. После первого эпизода на бульваре Шевченко, Магомед-Амин Саитов убегал через "Метроград". Мустафа побежал за ним. В районе Скоропадского произошла еще одна драка. Там Мустафу повалили на землю и били. Уже тогда они знали, что Мустафа депутат", - говорится в ее сообщении.
Как сообщалось, одним из участников конфликта, который нанес телесные повреждения народному депутату Мустафе Найему и скрылся с места происшествия, может быть Магомед-Амин Саитов.
Двое из трех задержанных в связи с избиением Найема - граждане РФ, у одного - гражданство Украины. Это кавказцы 1996 и 1999 г. р. Им грозит до 4 лет лишения свободы. Еще один мужчина, который бил нардепа, через два часа после инцидента вылетел в Баку.
Напомним, брат нардепа Маси Найем заявил, что четвертым участником конфликта, которому удалось сбежать от полиции, вероятно является Саитов "Мага".
Немного деталей об избиении Мустафы. После первого эпизода на бульваре Шевченко, магомед-амин саітов убегал через Метроград. Мустафа побежал за ним. В районе скоропадского произошла еще одна драка. Там Мустафу повалили на землю и били. Уже тогда они знали, что Мустафа - депутат— Oksana Kovalenko (@superumka) May 2, 2018