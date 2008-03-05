Гриценко обвиняет Секретариат в разбазаривании военных вертолетов

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО обвиняет заместителя главы Секретариата Президента Александра ЧАЛОГО в лоббировании интересов частной компании «Украинские вертолеты», которая арендует вертолеты военной авиации на невыгодных для Министерства обороны условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня после заседания комитета.

«Была заслушана информация, которая подтверждена документами, о том, что есть серьезная угроза потери практически всего парка вертолетов Ми-8МТВ для армейской авиации Сухопутных войск в результате сделок по договору аренды 2003 года, когда компания «Украинские вертолеты» на абсолютно невыгодных условиях для Минобороны взяла в аренду 16 боевых вертолетов», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Попытка Минобороны в 2006-2007 годах вернуть эти вертолеты была сорвана при участии заместителя главы Секретариата Президента А.ЧАЛОГО», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, сейчас существует угроза потери еще 16 вертолетов. В частности, он отметил, что члены комитета видели письма-благодарности от этой фирмы в адрес Секретариата Президента за помощь в решении всех вопросов и просили дать дополнительно 16 боевых вертолетов.

При этом А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что Минобороны до этого момента судится с компанией «Украинские вертолеты», против которой было возбуждено уголовное дело.

«Это очень тревожный пример лоббирования Секретариатом Президента интересов частной компании», - убежден А.ГРИЦЕНКО.

Он добавил, что на заседании комитета принято решение направить соответствующие письма в Генеральную прокуратуру, Президенту, Минобороны и премьер-министру.

Кроме того, на следующем заседании планируется заслушать этот вопрос отдельно в присутствии всех участников. «Мы не можем допустить потерю военной авиации из-за того, что кто-то хочет заработать на армии», - убежден А.ГРИЦЕНКО.

Также он сообщил, что эти вертолеты сейчас используются в других странах бесконтрольно и без надлежащего обеспечения летной безопасности.

А.ГРИЦЕНКО добавил, что в конце прошлого года Минобороны обратилось к Интерполу, и этим вертолетам было запрещено летать, в то же время в начале года оборонное ведомство получило письмо от Секретариата Президента с просьбой отозвать свои предупреждения из Интерпола, после чего вертолеты могли начать полеты, и сейчас неизвестно, где они находятся.