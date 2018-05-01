В оккупированном Симферополе 1 мая отметили в советском стиле (фото)

Люди шли с флагами соседней России и аннексированного Крыма и выкрикивали первомайские лозунги Советского периода.

В Симферополе прошло первомайское шествие, в котором приняли участие более 25 тысяч человек. Читайте такжеЗадержанного крымскотатарского бизнесмена Велиляева этапировали в СИЗО «Лефортово» - журналист Как передает Крым.Реалии, Среди участников – крымские чиновники, депутаты, руководство города, члены профсоюзов и работники различных организаций. Люди шли с флагами соседней России и аннексированного Крыма и выкрикивали первомайские лозунги Советского периода. Колонна прошла по центральному проспекту Кирова от площади Ленина до Советской, где участников демонстрации приветствовали назначенные Кремлем местные руководители – Сергей Аксенов и Владимир Константинов.

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