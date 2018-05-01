В оккупированном Симферополе 1 мая отметили в советском стиле (фото)

15:39, 01 мая 2018
Общество
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Оккупанты провели первомайскую демонстрацию / фото Антон Наумлюк, Радио Свобода

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Как передает Крым.Реалии, Среди участников – крымские чиновники, депутаты, руководство города, члены профсоюзов и работники различных организаций.

Люди шли с флагами соседней России и аннексированного Крыма и выкрикивали первомайские лозунги Советского периода.

Колонна прошла по центральному проспекту Кирова от площади Ленина до Советской, где участников демонстрации приветствовали назначенные Кремлем местные руководители – Сергей Аксенов и Владимир Константинов.

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Теги: #Симферополь#1 мая