В оккупированном Симферополе 1 мая отметили в советском стиле (фото)
15:39, 01 мая 2018Общество
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Люди шли с флагами соседней России и аннексированного Крыма и выкрикивали первомайские лозунги Советского периода.
Оккупанты провели первомайскую демонстрацию / фото Антон Наумлюк, Радио Свобода
В Симферополе прошло первомайское шествие, в котором приняли участие более 25 тысяч человек.
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Как передает Крым.Реалии, Среди участников – крымские чиновники, депутаты, руководство города, члены профсоюзов и работники различных организаций.
Люди шли с флагами соседней России и аннексированного Крыма и выкрикивали первомайские лозунги Советского периода.
Колонна прошла по центральному проспекту Кирова от площади Ленина до Советской, где участников демонстрации приветствовали назначенные Кремлем местные руководители – Сергей Аксенов и Владимир Константинов.
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