Советником командующего Нацгвардии станет подполковник из Румынии

К выполнению своих обязанностей Рауль Василаке приступит 2 мая.

Со 2 мая советником командующего Национальной гвардией Украины станет начальник отдела европейских программ Генерального инспектората жандармерии Румынии подполковник Рауль Василаке.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

«Уже есть официальное подтверждение о назначении начальника отдела европейских программ Генерального инспектората жандармерии Румынии подполковника Рауля Василаке советником командующего НГУ. К выполнению своих обязанностей он приступит с 2 мая. Это значительно поможет реализовать все задачи и цели проектов, начатых между ведомствами», - говорится в сообщении.