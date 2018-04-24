В МВД рассказали, какое количество болельщиков ждут на финал Лиги чемпионов

К обеспечению публичной безопасности будут привлечены работники всех органов системы МВД.

В Министерстве внутренних дел ожидают прибытия более 50 тыс. болельщиков на финал Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет 26 мая на поле НСК «Олимпийский» в Киеве.

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Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

«В конце мая Украина будет принимать одно из самых масштабных международных мероприятий этого года - финал Лиги чемпионов УЕФА. Эти матчи столица будет встречать 24 мая на стадионе «Динамо» им. Лобановского - финал Лиги чемпионов среди женщин и 26 мая на НСК «Олимпийский» - финал Лиги чемпионов. При этом именно последнее потребует наиболее усиленного внимания со стороны правоохранительных органов, ведь ожидается прибытие более 50 тыс. болельщиков», - сказал Яровой во время совещания.

Он отметил, что к обеспечению публичной безопасности во время массовых мероприятий будут привлечены работники всех органов системы МВД. «В усиленный режим несения службы будут переведены подразделения Нацполиции, в частности Интерпола, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, Государственной миграционной службы. Их основные задачи - это обеспечение правопорядка в местах пересечения границы и на основных локациях Лиги чемпионов. Для согласованности действий всех подразделений организована работа координационного штаба», - добавил Яровой.

Он также отметил, что перед футбольными матчами все подразделения пройдут специальные и командно-штабные учения.