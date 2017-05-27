На финале Лиги Чемпионов-2018 в Киеве ждут 170 тысяч иностранных болельщиков

В период проведения финала Лиги Чемпионов 2018 году по футболу Киев может посетить до 170 тыс. иностранных болельщиков. Как сообщается на сайте президента Украины, об этом шла речь сегодня на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению в Украине финалов Лиги Чемпионов 2018 году по футболу, которое состоялось в Администрации президента.

26 мая следующего года Киев будет принимать финал Лиги Чемпионов, который является самым массовым ежегодным спортивным мероприятием в мире.

Ожидается, что нынешний финал Лиги Чемпионов 3 июня в столице Уэльса Кардиффе посетят до 170 тыс. иностранных болельщиков. По предварительным оценкам, подобное количество гостей посетит и в следующем году Киев.

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что город будет готов к такой нагрузке.

«Мы сумели успешно подготовиться к песенному конкурсу «Евровидение» за полгода, теперь же у нас есть целый год. Аэропорты и гостиницы готовы принимать гостей. У нас есть огромное желание показать Киев с лучшей стороны, и на самом высоком уровне провести финал Лиги чемпионов», - сказал Кличко.

В свою очередь заместитель председателя Организационного комитета, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко поблагодарил за налаженный высокий уровень сотрудничества между различными учреждениями.

Подводя итоги заседания, руководитель Оргкомитета, глава Администрации президента Игорь Райнин призвал коллег не тянуть с подготовкой к финальным матчам Лиги Чемпионов 2018 года.

«События, которые мы обсуждаем, это не просто два футбольных матча между женскими и мужскими командами. Это комплекс мероприятий, которые продлятся практически неделю, и по совокупности которых будет формироваться мнение наших гостей об Украине. Поэтому прошу очень серьезно отнестись ко всем организационным вопросам, а особенно - к вопросам безопасности, которые сейчас исключительно актуальны во всем мире», - сказал Райнин.

Напоминается, что финал Лиги Чемпионов в Киеве состоится 26 мая 2018 года на НСК «Олимпийский». За два дня до этого пройдет финал Лиги Чемпионов среди женских команд. Также в столице в течение недели будут проходить Фестиваль чемпионов и различные футбольно-развлекательные мероприятия для детей, юношества и других болельщиков.