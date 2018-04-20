Перепись населения в Украине: озвучены детали и сроки проведения

По словам вице-премьера Степана Кубива, пробная перепись населения может быть проведена в 2020 году.

Кабмин создал Межведомственную комиссию по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения, запланированную в 2020 году.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, представляя проект соответствующего постановления, отметил, что первая перепись населения была проведена в 2001 году, затем в 2010 году была проведена пробная перепись, с тех пор проведение переписи переносилось.

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«Работа комиссии позволит обеспечить координацию действий центральных и местных органов исполнительной власти, подготовить рекомендации и предложения к программе переписи населения», - сказал он.

Как пишет "Сегодня", комиссия будет координировать действия местных властей и правительства. Войдут туда заместители практически всех министерств, глава Госмиграционной службы и руководитель Госстата.

По словам министра Кубива, пробная перепись населения может быть проведена в 2020 году.

"Одним из блоков работы спецкомиссии станет подготовка рекомендаций по пересмотру технологий переписи населения. Кроме переписи с помощью традиционных бумажных бланков, которые может считывать компьютер, сейчас в европейской практике используются другие инновационные технологии. В частности, переносные электронные носители, интернет и другие виды связи", — рассказал он.

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Как сообщает "Сегодня", украинцев считали один раз, в 2001 году. Тогда население составило 48 млн 457 тыс. человек. По правилам ООН подсчет нужно повторять хотя бы каждые 10 лет, и следующая перепись была запланирована на 2012-й. Из-за нехватки денег в бюджете, а потом и российской агрессии, ее отложили на 2020-й. В прошлом году перепись оценили сначала в миллиард гривен, а позже Минфин озвучил новую цифру — 2 млрд 244 млн грн.

Несмотря на то, что украинцев не считали уже 17 лет, Госстат ежегодно отчитывается о количестве населения. Согласно их данным, население Украины сокращается с 1994 года. Резкий спад произошел в 2014 году, когда страна недосчиталась чуть меньше 2,5 млн человек (в статистике перестали учитывать оккупированные Крым и Донбасс).

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, численность населения Украины за январь 2018 года уменьшилась на 21 тыс. человек по сравнению с декабрем 2017 года и на 1 февраля 2018 года составила 42 млн 365 тыс. человек.