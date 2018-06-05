Три повода не считать украинцев

Традиционно, во многих странах мира, перепись населения проводится регулярно — раз в десять лет. В 2005 году экономическим и социальным советом ООН следующий раунд переписей населения в мире был провозглашен на период до 2014 года. Но Украина выделяется из общей когорты, одним махом отложив пересчет жителей страны до 2016-го года (на 15 лет с даты первой и пока что последней переписи). Соответствующее решение закреплено в распоряжении правительства № 699 от 4 сентября 2013 года.

Если говорить только о количестве украинцев, то с подсчетом прекрасно справляется Госстат. Так, если на момент обретения независимости, в Украине проживало 51,7 млн человек, во время последней переписи в 2001 году выяснилось, что жителей стало уже 48,457 млн человек. А по состоянию на 1 августа 2013 года количество украинцев, по данным Госстата, уменьшилось до 45,464 млн человек.

Впрочем, перепись для любой власти важна не только и не столько пониманием демографической ситуации и миграции в стране, но и потому, что при «подсчете» выясняются другие характеристики населения: национальные, языковые, социальные и другие. Тем удивительнее, что ни президент, ни правительство не торопятся обновить данные о потенциальном электорате. Но такому поведению есть несколько объяснений.

Проблема первая — внешняя угроза

Тот факт, что население Украины постоянно сокращается, не только и не столько свидетельство сумасшедшей смертности и плохой демографической ситуации. Еще одним фактором уменьшения количества украинцев является попытка жителей приграничных регионов сменить национальность и приобрести еще одно гражданство. Причем, вовсе не стран Таможенного союза.

Несмотря на то, что в Украине двойное гражданство официально под запретом, отдельные украинцы не против стать румынами или венграми, дабы интегрироваться в Евросоюз в индивидуальном порядке. Поэтому, если окажется, что, к примеру, на Буковине и в Бессарабии проживает 20% румын, а не украинцев, результат переписи населения может стать неприятной неожиданностью для украинской власти.

Дело в том, что действующее украинское законодательство разрешает ввести культурную автономию на подобной территории. А такая автономия — первый шаг к автономии территориальной. Да, воплотить план обретения новых территорий в жизнь таким образом, например, Бухаресту, будет не просто: членство в Евросоюзе и НАТО не позволяет нашим соседям открыто ставить вопрос о каких-то территориальных претензиях к Украине. Пока не позволяет.

Но в том, что Румыния будет отстаивать свои претензии к Украине при любой удачной возможности, можно было убедиться на примере спора за остров Змеиный. Решение Международного суда по этому вопросу стало ударом для Украины. Границы, защищенные различными договорами и гарантиями, были пересмотрены и кусок черноморского шельфа вместе с потенциальными месторождениями нефти и газа, с молчаливого согласия Европы, перешел к Румынии.

К тому же, Румыния не один год ведет просветительскую деятельность как с жителями украинских приграничных регионов, так и с жителями Молдовы, призывая их называться румынами. «Нас, безусловно, раздражает тот факт, что Украина делит румын на молдован и румын», - заявил в августе текущего года президент Румынии Траян Бэсеску.

Собственно, МИД Румынии обещает проявить максимум внимания к тому, каким образом в Молдове и Украине будут проводиться переписи населения. И нет сомнений, что Европа и в этом вопросе будет заботиться о собственных интересах. А перевесит ли Украина в ЕС важность Румынии (как маршрута газопровода «Набукко» и потенциального наличия крупных неразведанных месторождений нефти и газа) — еще вопрос.

Проблема вторая — политическая

Учитывая тот факт, что, начиная с 2011 года, перепись населения просто переносилась на год следующий, теоретически, можно было бы и с 2013-го просто «подвинуть» дату на 2014-й. Но, по мнению политологов, у власти сработал предохранитель. «Думаю, что просто не хотят рисковать перед президентскими выборами, чтобы вопрос переписи не был использован как определенная технология», - заявил УНИАН руководитель центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По его словам, в случае, если бы перепись населения проходила в 2014 году, в год выборов могли бы возникнуть определенные риски. Во-первых, в ходе президентской избирательной кампании мог бы идеологически использоваться вопрос о тенденциях изменения языкового и этнического состава населения, что работало бы на раскол страны. «Я помню, острые дискуссии были по данным переписи 2001 года об уменьшении количества этнических русских. И какие только заявления не звучали: что уничтожают этнических русских, что идет искусственная и принудительная украинизация и т. д. А, когда такие темы поднимаются перед президентскими выборами, это, безусловно, дополнительное обострение», - считает Фесенко.

Справедливости ради стоит также отметить, что в ходе парламентской избирательной кампании в 2017 году, подобных дискуссий исключать не стоит. Но откладывать подсчет украинцев на сроки после 2016-го года — неразумно.

Во-вторых, по словам политолога, неизбежным стал бы конфликт, если бы произошло несовпадение данных переписи с количеством избирателей. «Потому что есть большие подозрения, что в реестре избирателей существуют «мертвые души», - пояснил он.

В связи с этим, по мнению Фесенко, проведение переписи — тема, которую не стоит трогать перед президентскими выборами.

Впрочем, по словам председателя правления гражданской сети «Опора» Ольги Айвазовской, проблема переноса переписи населения в наименьшей степени касается выборов. «С 2009 года в Украине введен Государственный реестр избирателей, который действует автономно, как общенациональная база персональных данных избирателей, которая ежемесячно обновляется. Такая система лучше защищает списки избирателей от многократного включения в них граждан, «мертвых душ» и лиц, утративших гражданство или изменивших постоянное место жительства... Поэтому ставить в зависимость перепись и точность списка избирателей не стоит», - рассказала она УНИАН.

Тем не менее, эксперты призывают украинцев быть бдительными в канун выборов президента, не полагаться слепо на проверку списка избирателей госструктурами, а сделать это самостоятельно. «Ближе к выборам нужно проверить ситуацию с государственным реестром избирателей. Это прерогатива и ЦИК и, возможно, других компетентных учреждений. Но и политические партии, и сами граждане должны проверять ситуацию», - считает Фесенко.

Проблема третья — экономическая

Социологи же связывают перенос переписи населения Украины с президентскими выборами, но несколько в другом ключе, нежели политологи. Так, директор Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Ирина Бекешкина считает, что власть хочет направить средства, которые могли бы быть потрачены на пересчет украинцев, на более «электорально выгодные вещи».

Действительно, перепись — это значительные расходы для государственного бюджета. При этом, средства не идут на непосредственные нужды населения.

К примеру, в прошлом году в качестве подготовки ко второй всеукраинской переписи населения, Государственная служба статистики Украины закупила компьютеры и расходные материалы для обработки результатов подсчета на 57 млн гривен. А печать переписных документов обошлась государственному бюджету в 110 млн. В целом, по данным ведомства, если бы перепись пришлось проводить в 2012 году, это стоило бы государству 1 миллиард гривен.

«Таким образом, эти средства лучше просто раздать на социальные программы, на что-то еще», - считает Бекешкина.

По ее мнению, политики понимают, что от проведения переписи не будет никаких электоральных дивидендов (во всяком случае, дивидендов полезных для представителей власти), поэтому-то и тратить на это средства никто не хочет.

Более того, когда принималось решение о переносе переписи населения Украины с 2012 на 2013 год, Минэкономразвития аргументировало это тем, что мероприятия по подготовке и проведению пересчета профинансированы лишь на 41,4% потребности. «При этом ограниченный размер ассигнований на подготовку и проведение переписи отмечался в течение четырех лет – с 2008 по 2012 годы», - сообщали в ведомстве.

К слову, даже те средства, которые выделяются для проведения переписи, в течение года перераспределяются на другие нужды. К примеру, в прошлом году 7,5 млн гривен, заложенных в бюджете по программе «Статистические наблюдения и переписи», путем внесения нехитрых изменений в закон о госбюджете, были направлены… на оплату коммунальных услуг и энергоносителей Минэкономразвития.

Татьяна Урбанская