В Черкасской области выигран 1 000 000 гривен

15 апреля 2018 года во время розыгрыша 975-го тиража государственной лотереи «Лото-Забава» был выигран 1 000 000 гривен. Согласно статистике, этот счастливчик стал уже 288-м миллионером за всю историю самой популярной в Украине лотереи и уже девятым миллионером в этом году.

Известно, что выигрышный билет № 0063605 был приобретен в пгт Чернобай (Черкасская область) на точке продажи лотерейных билетов, которая находится в магазине «Универмаг» на улице Центральная, 91. Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» приглашает новоиспеченного победителя присоединиться к закрытому элитному «Клубу миллионеров «М.С.Л.» и принять участие в подарочной программе «Два дня из жизни миллионера», рассчитанной на двух человек.

Не так давно всеми преимуществами членства в закрытом «Клубе миллионеров «М.С.Л.» воспользовался Григорий Цапура из с.Оришковцы – победитель «Лото-Забава», который выиграл свой миллион гривен в 967-м тираже. В рамках подарочной программы «Два дня из жизни миллионера» оператор государственных лотерей «М.С.Л.», кроме традиционных миллионерских атрибутов - белоснежного лимузина, профессиональной фотосессии, статусных ресторанов и известного отеля в центре Киева - подготовил для гостей необычную видео-экскурсию в 3d-очках, где гидами выступили квадрокоптеры.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет главного победителя 975-го тиража и советует ему обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.