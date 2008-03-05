Польша расширит пропускную способность перехода Дорогуск-Ягодин

Правительство Польши приняло решение расширить пропускную способность перехода „Дорогуск-Ягодин” на границе с Украиной.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы – руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ, об этом министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО проинформировал председатель Совета министров Республики Польша Дональд ТУСК.

Глава польского правительства Д.ТУСК приветствовал парафирование министрами иностранных дел Республики Польша и Украины Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Польши о правилах местного приграничного движения и подчеркнул, что польская сторона приложит все усилия для вступления Соглашением в силу в ближайшее время. В контексте взаимных поездок граждан В.ОГРЫЗКО подчеркнул важность открытия дополнительных пропускных пунктов на украинско-польской границе. Со своей стороны, Д.ТУСК проинформировал о принятом правительством решении относительно расширения пропускной возможности перехода „Дорогуск-Ягодин” и отметил необходимость аналогичных действий со стороны Украины.

Обсуждая вопрос относительно украинской перспективы в НАТО, Д.ТУСК засвидетельствовал поддержку Польшей Украины по оказанию нашему государству Плана действий относительно членства в НАТО на Бухарестском саммите.

Стороны обсудили также комплекс вопросов подготовки к проведению в Украине и Польше финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В ходе переговоров глава внешнеполитического ведомства Украины обратился к премьер-министру Д.ТУСКУ с просьбой поддержать инициативу об установлении в Варшаве памятного знака жертвам Голодомора 1932-33 гг. в Украине. Д.ТУСК в ответ выразил поддержку этой украинской инициативе.

Председатель Совета Министров Республики Польша Д.ТУСК подтвердил свою готовность посетить с официальным визитом Украину в конце марта с.г.

Как сообщал УНИАН, 4 марта министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО находился с рабочим визитом в Республике Польша с целью парафирования текста Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Польши „О правилах местного приграничного движения”.