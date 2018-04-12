В мире отмечают День космонавтики: ТОП-5 важнейших космических полетов (видео)

12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики.

Мы собрали ТОП-5 важнейших полетов в космос.

Лайка

В 1957 году в космос запустили первопроходца – бродячую собаку по имени Лайка. Из космоса она не вернулась, поскольку кислород закончился за 45 минут до посадки.

Юрий Гагарин

Первым же человеком, который отправился в космос, стал советский космонавт Юрий Гагарин. Этот исторический полет состоялся 12 апреля 1961 года и длился 108 минут. Руководил запуском Сергей Королев – выдающийся украинец и основоположник практической космонавтики.

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Нил Армстронг

21 июля 1969 года Нил Армстронг совершил очередной прорыв в космонавтике – ступил на поверхность Луны.

Алексей Леонов

18 марта 1965 года Алексей Леонов стал первым человеком, который вышел в безвоздушное пространство. Космонавт провел в открытом космосе 12 минут.

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Леонид Каденюк

Ну и как мы могли обойти важнейшее космическое событие независимой Украины – полет Леонида Каденюка на орбиту Земли. Произошло это 19 ноября 1997 года, в составе миссии NASA украинец изучал влияние невесомости на растения.

Однако самые громкие космические открытия и полеты на другие планеты, видимо, еще впереди.