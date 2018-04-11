В Днепре задержали криминального авторитета "Азима"
В Днепре полиция задержала криминального авторитета по прозвищу «Азим», который за возвращение похищенного у местной жительницы автомобиля Toyota Prado требовал 10 тыс. долларов.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
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Согласно сообщению, 9 апреля материал по данному факту зарегистрировали в ЕРДР по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, а уже на следующий день подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.
Во время обыска по месту временного проживания мужа сотрудники криминальной полиции изъяли предмет похожий на гранату Ф-1 с запалом, права, вещество, похожее на наркотическое. Также правоохранители обнаружили похищенное транспортное средство.
Сейчас полиция проверяет задержанного на причастность к совершению других преступлений на территории области.